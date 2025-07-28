КДК накажет «Рубин» за кричалки болельщиков против «Зенита»

Вопрос внесен в повестку ближайшего заседания комитета

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» будет наказан за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита» по итогам 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

По ходу матча болельщики на стадионе «Ак Барс Арена» скандировали с трибун известное выражение: «Зенит» — позор российского футбола». «Рубин» сыграл с питерцами вничью со счетом 2:2, пропустив первый гол на 11-й минуте с пенальти.

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Рубина» оскорбительных выражений в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мае этого года воронежский «Факел» был оштрафован по аналогичному делу на 30 тысяч рублей. Тогда на стадионе в Воронеже болельщики скандировали такую же кричалку про «Зенит».



«Рубин» после двух сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. В следующем матче чемпионата команда Рашида Рахимова сыграет с «Сочи» в Казани, игра состоится 4 августа.

Подробнее о ничейном поединке «Рубина» и «Зенита» в Казани читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин