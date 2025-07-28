В Казани городскую поликлинику №18 на Зорге открыли после ремонта

Работу провели в рамках республиканских программ и по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

В Казани после капремонта открыли городскую поликлинику №18 на Зорге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.



В ходе ремонта в здании заменили двери кабинетов, настенное, потолочное и напольное покрытие, установили камеры видеонаблюдения и современная навигация для удобства пациентов. В филиале поликлиники появилось картохранилище и служебный туалет.

Работу провели в рамках республиканских программ и по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование капремонта обеспечили из федерального и республиканского бюджетов.

Поликлиника уже открыта для посещения пациентами.

Дарья Сайфиева