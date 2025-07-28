В Казани городскую поликлинику №18 на Зорге открыли после ремонта
Работу провели в рамках республиканских программ и по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»
В Казани после капремонта открыли городскую поликлинику №18 на Зорге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
В ходе ремонта в здании заменили двери кабинетов, настенное, потолочное и напольное покрытие, установили камеры видеонаблюдения и современная навигация для удобства пациентов. В филиале поликлиники появилось картохранилище и служебный туалет.
Работу провели в рамках республиканских программ и по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование капремонта обеспечили из федерального и республиканского бюджетов.
Поликлиника уже открыта для посещения пациентами.
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