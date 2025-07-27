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Мошенники начали обманывать россиян, продавая доступ к футбольным трансляциям

14:53, 27.07.2025

Аферисты представляются менеджерами платформ и обещают доступ к матчам за предоплату. После того как жертва переводит деньги, связь с мошенниками обрывается

Мошенники начали обманывать россиян, продавая доступ к футбольным трансляциям
Фото: Динар Фатыхов

Телефонные мошенники начали обманывать россиян, предлагая доступ к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Об этом сообщает МВД России.

Аферисты связываются с людьми через мессенджеры, находя их в группах футбольных болельщиков. Они представляются менеджерами видеоплатформ и обещают доступ к матчам за предоплату. После того как жертва переводит деньги, связь с мошенниками обрывается.

В МВД призывают граждан быть осторожными и проверять репутацию сервисов, предлагающих цифровые услуги. Также рекомендуется избегать предоплаты на счета физических лиц.

Напомним, что мошенники начали выманивать у татарстанцев деньги от имени сотрудников «Почты России» и пунктов выдачи заказов.

Анастасия Фартыгина

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