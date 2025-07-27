Кирилл Пригода установил новый рекорд России на чемпионате мира по плаванию
Пригода уже имеет в своем активе три бронзовые медали чемпионатов мира и семь титулов чемпиона мира по плаванию на короткой воде
Российский пловец Кирилл Пригода установил рекорд страны на дистанции 100 метров брассом, преодолев ее за 58,53 секунды. Это достижение произошло в предварительном заплыве чемпионата мира 2025 года, который проходит в Сингапуре.
Предыдущее рекордное время — 58,83 секунды — принадлежало двукратному чемпиону мира Антону Чупкову. Пригода уже имеет в своем активе три бронзовые медали чемпионатов мира и семь титулов чемпиона мира по плаванию на короткой воде.
Стоит отметить, что российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать результаты соревнований в соцсетях и использовать любые символы, связанные с Россией, включая национальный флаг.
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