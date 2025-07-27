Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

В восточных районах республики возможен дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в восточных районах республики ожидается дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +11 градусов. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

В Казани прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В утренние часы в некоторых местах температура составит до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

Зульфат Шафигуллин