Экс-вратарь «Рубина» Юрий Дюпин перешел в «Сочи»
37-летний футболист подписал с «Сочи» контракт сроком на один сезон
Бывший вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин пополнил состав «Сочи». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги.
37-летний Дюпин подписал с «Сочи» контракт сроком на один сезон. Вратарь перешел в команду на правах свободного агента после истечения его контракта с «Краснодаром».
В «Краснодаре» Дюпин выступал с июня 2024 года, провел пять матчей в Кубке России и стал чемпионом России. До этого он играл за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».
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