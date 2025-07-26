Экс-вратарь «Рубина» Юрий Дюпин перешел в «Сочи»

37-летний футболист подписал с «Сочи» контракт сроком на один сезон

Бывший вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин пополнил состав «Сочи». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги.

37-летний Дюпин подписал с «Сочи» контракт сроком на один сезон. Вратарь перешел в команду на правах свободного агента после истечения его контракта с «Краснодаром».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В «Краснодаре» Дюпин выступал с июня 2024 года, провел пять матчей в Кубке России и стал чемпионом России. До этого он играл за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».

Рената Валеева