Малый агробизнес Татарстана произвел 42% сельхозпродукции республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане малые формы хозяйствования на селе — фермерские и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, в республике насчитывается 2,6 тыс. фермерских и 401 тыс. ЛПХ, которые в прошлом году произвели 42% валовой продукции сельского хозяйства региона, что составляет 142 млрд рублей.

Для повышения эффективности работы фермеры и ЛПХ активно объединяются в кооперативы, занимающиеся заготовкой, переработкой и сбытом продукции. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 395 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 188 из которых ведут активную деятельность, а 69 обладают собственными перерабатывающими мощностями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации раисом республики Рустамом Миннихановым принято решение о ежегодном выделении 200 млн рублей из бюджета республики на грантовую поддержку действующих кооперативов в течение 5 лет, начиная с 2026 года.



Министр также отметил перспективные направления развития сельской местности, такие как сельский туризм и организация досуга.

— Они востребованы в республике и ими занимается свыше 60 предпринимателей. Из них 12 получили гранты Министерства сельского хозяйства России на 99 млн рублей, в том числе 5 проектов в текущем году на 42 млн рублей, — добавил он.

Татарстанские аграрии приступили к активной фазе подготовки к предстоящей уборочной кампании, а также продолжают работы по заготовке кормов.

Рената Валеева