Российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Населенные пункты на Красноармейском направлении были освобождены в результате наступательных действий группировкой войск «Центр»
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
— На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.
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