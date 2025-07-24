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Российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР

18:13, 24.07.2025

Населенные пункты на Красноармейском направлении были освобождены в результате наступательных действий группировкой войск «Центр»

Российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

— На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Центр» освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.

Анастасия Фартыгина

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