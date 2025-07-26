В Татарстане за сутки произошло семь пожаров, большинство — в жилом секторе
Четыре раза сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
За минувшие сутки, 25 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстан зарегистрировали семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, пожарные совершили девять выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Также четыре раза сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В пресс-службе отметили, что происшествий на водных объектах за отчетный период зарегистрировано не было.
В Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов продлили до 1 августа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».