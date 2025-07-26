В Татарстане за сутки произошло семь пожаров, большинство — в жилом секторе

Четыре раза сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

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За минувшие сутки, 25 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстан зарегистрировали семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, пожарные совершили девять выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Также четыре раза сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В пресс-службе отметили, что происшествий на водных объектах за отчетный период зарегистрировано не было.

В Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов продлили до 1 августа.

Рената Валеева