В Татарстане запустят горячую линию по вопросам образования

Горячая линия будет охватывать темы школьного, дошкольного, дополнительного и высшего образования, инклюзивного обучения

С 1 августа в Татарстане начнет работу горячая линия, посвященная вопросам образования. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Жители республики смогут задать свои вопросы и получить консультации от специалистов. Также они смогут поделиться предложениями по улучшению образовательной системы.

Горячая линия будет охватывать темы школьного, дошкольного, дополнительного и высшего образования, инклюзивного обучения, а также вопросы льгот и доступности образования для всех граждан.

В работе горячей линии примут участие представители Минобразования и науки Татарстана, Управления образования Казани и общественных организаций, занимающихся образованием и социальной поддержкой. Модератором мероприятия станет депутат Государственного совета республики Алсу Набиева, а также к инициативе присоединится директор АНО «Особые дети. Татарстан» Светлана Салихова.

Анастасия Фартыгина