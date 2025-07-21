В Татарстане продлили штормовое предупреждение до четверга

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В Татарстане до 24 июля продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов, которая достигла IV класса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Ранее предупреждение действовало с 16 июля.

— В период с 22 по 24 июля 2025 года на территории Республики Татарстан сохранится высокая пожарная опасность лесов, — уточнили в метеорологической службе.

МЧС призывает граждан ограничить посещение лесов. Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь и выжигать сухую траву на полях и под деревьями. IV класс пожарной опасности — это предпоследний уровень, который указывает на высокую степень риска возникновения пожаров.

Анастасия Фартыгина