Раис Татарстана выразил соболезнования после взрыва газа в Саратове

Минниханов направил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину после трагедии

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину после взрыва газа, повлекшего жертвы, в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

— От имени татарстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, унесшим человеческие жизни. Сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии, — отметил он в обращении.

Напомним, что в результате взрыва в 10-этажном жилом доме в Саратове погибли три человека, в том числе ребенок, ведутся поиски возможных пострадавших под завалами. Предварительной причиной ЧП назван взрыв газа.



Анастасия Фартыгина