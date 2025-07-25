Раис Татарстана выразил соболезнования после взрыва газа в Саратове
Минниханов направил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину после трагедии
Глава Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину после взрыва газа, повлекшего жертвы, в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
— От имени татарстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, унесшим человеческие жизни. Сочувствуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии, — отметил он в обращении.
Напомним, что в результате взрыва в 10-этажном жилом доме в Саратове погибли три человека, в том числе ребенок, ведутся поиски возможных пострадавших под завалами. Предварительной причиной ЧП назван взрыв газа.
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