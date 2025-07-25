МРОТ в России вырастет на 20,7% с 1 января 2026 года

Это увеличение составит 27 093 рубля и затронет около 4,6 млн работников.

Фото: Артем Дергунов

Зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На встрече обсудили важные изменения в законодательстве, касающиеся трудовых отношений. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение проекта федерального закона, который вносит изменения в Трудовой кодекс. Законопроект, разработанный по поручению президента Владимира Путина, направлен на улучшение условий ученического договора. В частности, предлагается уточнить статус ученических договоров, обязательства сторон и виды программ, которые можно осваивать в период обучения. Также индивидуальные предприниматели смогут заключать такие договоры.

Для учеников законопроект гарантирует трудоустройство и стипендию от работодателя на время обучения. Работодатель в свою очередь получит возможность вернуть потраченные на обучение средства в тех случаях, когда ученик не исполнил обозначенных договором обязательств. Это должно помочь в подготовке квалифицированных кадров и улучшить возможности для карьерного роста.

Кроме того, комиссия поддержала законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7% с 1 января 2026 года. Это увеличение составит 27 093 рубля и затронет около 4,6 млн работников.

Напомним, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей. Если закон примут, новое значение МРОТ начнет действовать с 1 января 2026 года.



Анастасия Фартыгина