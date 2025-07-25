Экс-вратарь «Рубина» Дюпин близок к переходу в «Сочи»

Голкипер прошел медосмотр перед подписанием контракта с сочинцами

Бывший вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прошел медосмотр перед переходом в «Сочи».

По данным источника, сочинский клуб завершает сделку по подписанию голкипера.

Дюпин прошлый сезон провел в «Краснодаре», в составе которого стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). За краснодарскую команду вратарь успел сыграть в пяти матчах. Футболист не продлил соглашение с клубом после завершения контракта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дюпин выступал за «Рубин» с 2019 по 2024 год. За это время голкипер провел за казанцев 143 игры и пропустил 166 мячей. Свой последний матч за «Рубин» Дюпин сыграл в мае 2024 года — в Казани против «Сочи».

Зульфат Шафигуллин