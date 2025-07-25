Корниленко: «Почти все позиции в «Зените» продублированы»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» оценил трансферную работу петербургского клуба

Фото: Мария Зверева

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в преддверии матча «Зенита» с «Рубином» в Казани оценил трансферную работу петербургского клуба. Функционер считает, что соперник казанцев полностью укомплектован к сезону.

— Если останется Вендел, то в центре поля у петербуржцев вопрос закрыт. Если Вендел уйдет, тогда нужен футболист на эту позицию. В целом у «Зенита» почти все позиции продублированы и везде идет здоровая конкуренция за место в основе. Как, например, у Глушенкова с Лусиано. Эта конкуренция идет на пользу клубу, — сказал Корниленко «Матч ТВ».

Вендел в межсезонье должен был покинуть «Зенит», но трансфер футболиста в Бразилию сорвался. Клуб дозаявил бразильца на сезон лишь за несколько дней до начала матча с «Рубином». Игру первого тура с «Ростовом» футболист пропустил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Зенит» проведет 27 июля в Казани с «Рубином», начало игры — в 20.00 по московскому времени. В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) питерцы обыграли дома «Ростов» (2:1). «Рубин» стартовал в новом чемпионате с гостевой победы над «Ахматом» (2:0) в Грозном.

Корниленко в бытность футболистом выступал в составе казанского «Рубина» в 2010 году.

Зульфат Шафигуллин