Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете
Штрафы будут составлять от 3 до 5 тыс. рублей
Совет Федерации одобрил закон о вводе штрафа за поиск экстремистских материалов в сети и распространение рекламы VPN, дающих доступ к таким ресурсам. Об этом сообщает РИА «Новости».
За незаконную передачу другому лицу абонентского номера для доступа на запрещенные ресурсы также будет установлена ответственность. Штрафы будут составлять от 3 до 5 тыс. рублей.
На фоне запрета рекламы VPN пользователи Сети опасаются полной блокировки. К чему это может привести — в материале «Реального времени».
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