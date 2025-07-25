Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете

Штрафы будут составлять от 3 до 5 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Совет Федерации одобрил закон о вводе штрафа за поиск экстремистских материалов в сети и распространение рекламы VPN, дающих доступ к таким ресурсам. Об этом сообщает РИА «Новости».

За незаконную передачу другому лицу абонентского номера для доступа на запрещенные ресурсы также будет установлена ответственность. Штрафы будут составлять от 3 до 5 тыс. рублей.

На фоне запрета рекламы VPN пользователи Сети опасаются полной блокировки. К чему это может привести — в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева