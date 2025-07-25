Казанская школьница стала участницей узбекского «Голоса» для молодежи

К Виктории Косоуровой повернулись все три наставника

Фото: предоставлено Викторией ﻿Косоуровой

15-летняя Виктория Косоурова стала участницей узбекского «Голоса» для подростков от 15 до 19 лет.

По итогам слепого прослушивания к ней повернулись все три наставника — Анвар Джураев из группы Sahar, заслуженная артистка Узбекистана Кумуш Раззокова и певец Шохруххон. Виктория выбрала в наставники Анвара Джураева.

предоставлено Викторией ﻿Косоуровой

Косоурова учится в 9-м классе школы №18, а также в Детской школе искусств Приволжского района Казани. Школьница выступает в подростковой рок-группе «Спаркс» и вокальном ансамбле «Хаят».

Следующий тур в тройках пройдет 31 июля, Виктория будет выступать с двумя вокалистками из Узбекистана.