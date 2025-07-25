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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

11:14, 25.07.2025

Он действовал с 05.53

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС.

Ограничения вводились с 05.53 по московскому времени.

На этой неделе угрозы атаки БПЛА в Татарстане объявляются каждый день. Кроме того, на прошлой неделе его объявляли 15, 17, 18 и 20 июля.

Ранее в Татарстане объяснили разницу между режимами «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».

Дарья Сайфиева

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