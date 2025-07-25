В России отзывают около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage
Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях
Официальный представитель марки Kia в России отзывает около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle). Об этом сообщает ТАСС.
Все машины, подлежащие отзыву, были реализованы с 2010 по 2015 год, отметили в Росстандарте. Компания «Киа Россия и СНГ» свяжется со всеми владельцами, чьи автомобили попадают под отзыв.
Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях, снижения их номинала для лучшей защиты цепи.
Также будут заменены крышки блока предохранителей.
Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе китайская Geely стала самой широко представленной иномаркой.
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