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В России отзывают около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage

11:12, 25.07.2025

Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях

В России отзывают около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage
Фото: Максим Платонов

Официальный представитель марки Kia в России отзывает около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle). Об этом сообщает ТАСС.

Все машины, подлежащие отзыву, были реализованы с 2010 по 2015 год, отметили в Росстандарте. Компания «Киа Россия и СНГ» свяжется со всеми владельцами, чьи автомобили попадают под отзыв.

Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях, снижения их номинала для лучшей защиты цепи.

Также будут заменены крышки блока предохранителей.

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе китайская Geely стала самой широко представленной иномаркой.

Дарья Сайфиева

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