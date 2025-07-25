В России отзывают около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage

Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях

Фото: Максим Платонов

Официальный представитель марки Kia в России отзывает около 80 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle). Об этом сообщает ТАСС.

Все машины, подлежащие отзыву, были реализованы с 2010 по 2015 год, отметили в Росстандарте. Компания «Киа Россия и СНГ» свяжется со всеми владельцами, чьи автомобили попадают под отзыв.

Причина в необходимости замены мультипредохранителя блока на автомобилях, снижения их номинала для лучшей защиты цепи.

Также будут заменены крышки блока предохранителей.

Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе китайская Geely стала самой широко представленной иномаркой.

Дарья Сайфиева