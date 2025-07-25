Китайская иномарка Geely стала самой популярной в ПФО

По востребованности она значительно определила бренды из Кореи и Японии

Фото: Дарья Пинегина

В Приволжском федеральном округе китайская Geely стала самой широко представленной иномаркой. Об этом сообщает сервис «СберАвто».

Среди автомобилей этого бренда в ПФО 88% составляют новые автомобили. Самая популярная модель — Monjaro. Иномарка из Китая по популярности значительно определила бренды из Кореи и Японии.

Что касается машин с пробегом, лидером по востребованности остается Kia Rio.

Ранее в Татарстане зафиксировали снижение цен на новые кроссоверы и внедорожники. Наибольший интерес у покупателей республики вызвали автомобили марок Chery (19,6% от общего интереса), Jetour (13,5%), Changan (8,3%), HAVAL (6,7%) и JAECOO (5,7%).



Дарья Сайфиева