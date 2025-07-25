Китайская иномарка Geely стала самой популярной в ПФО
По востребованности она значительно определила бренды из Кореи и Японии
В Приволжском федеральном округе китайская Geely стала самой широко представленной иномаркой. Об этом сообщает сервис «СберАвто».
Среди автомобилей этого бренда в ПФО 88% составляют новые автомобили. Самая популярная модель — Monjaro. Иномарка из Китая по популярности значительно определила бренды из Кореи и Японии.
Что касается машин с пробегом, лидером по востребованности остается Kia Rio.
Ранее в Татарстане зафиксировали снижение цен на новые кроссоверы и внедорожники. Наибольший интерес у покупателей республики вызвали автомобили марок Chery (19,6% от общего интереса), Jetour (13,5%), Changan (8,3%), HAVAL (6,7%) и JAECOO (5,7%).
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