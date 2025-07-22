В Татарстане наблюдается снижение цен на новые кроссоверы и внедорожники

Наибольший интерес у покупателей вызвали автомобили марок Chery (19,6% от общего интереса), Jetour (13,5%), Changan (8,3%), HAVAL (6,7%) и JAECOO (5,7%)

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается снижение цен на новые кроссоверы и внедорожники. По данным экспертов «Авито Авто», во II квартале 2025 года средняя цена SUV на платформе составила 2 909 190 рублей, что на 6,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший интерес у покупателей вызвали автомобили марок Chery (19,6% от общего интереса), Jetour (13,5%), Changan (8,3%), HAVAL (6,7%) и JAECOO (5,7%). Среди моделей лидерами по популярности стали Jetour Dashing (8,1%), Chery Tiggo 4 Pro (5,5%) и Chery Tiggo 4 (5,2%).

Аналитики также отметили снижение цен на автомобили четырех марок: Jetour (-6,6%), Chery (-5,8%), JAECOO (-4,3%) и HAVAL (-1,8%). Некоторые модели подешевели более чем на 10%: например, Chery Tiggo 4 Pro на 15,3%, Kia Seltos на 12,3% и JAECOO J7 — на 10,7%.



Анастасия Фартыгина