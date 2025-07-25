На Голубых озерах в Казани установят круглосуточный пост охраны
Его планируется установить уже к 1 августа
На Голубых озерах в Казани разместят круглосуточный пост охраны, на установку и обслуживание которого планируют направить 1,25 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз». Охранный пост должен быть установлен до 1 августа.
Также планируется разместить там оборудование для открытия с воротами, шлагбаумами, освещением и сигнализацией, а также системой оповещений и камерами видеонаблюдения.
Подрядчик также обязан обеспечить наличие на посту огнетушителей и пожарного инвентаря.
Голубые озера — самая посещаемая природная территория Татарстана, ежегодно принимающая около 120 тыс. гостей. Для регулирования потока посетителей и сохранения экосистемы в конце 2024 года была введена плата за вход — 100 рублей.
Ранее сообщалось, что Татарстан инвестировал около 650 млн рублей в благоустройство природного заказника.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».