На Голубых озерах в Казани установят круглосуточный пост охраны

Его планируется установить уже к 1 августа

Фото: Максим Платонов

На Голубых озерах в Казани разместят круглосуточный пост охраны, на установку и обслуживание которого планируют направить 1,25 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз». Охранный пост должен быть установлен до 1 августа.

Также планируется разместить там оборудование для открытия с воротами, шлагбаумами, освещением и сигнализацией, а также системой оповещений и камерами видеонаблюдения.

Подрядчик также обязан обеспечить наличие на посту огнетушителей и пожарного инвентаря.

Голубые озера — самая посещаемая природная территория Татарстана, ежегодно принимающая около 120 тыс. гостей. Для регулирования потока посетителей и сохранения экосистемы в конце 2024 года была введена плата за вход — 100 рублей.



Ранее сообщалось, что Татарстан инвестировал около 650 млн рублей в благоустройство природного заказника.



Дарья Сайфиева