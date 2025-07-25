Более 70% россиян старше 55 лет предпочитают крепкий алкоголь вину и пиву

Наибольшая доля потребляющих алкоголь зафиксирована среди граждан в возрасте 45–49 лет

Фото: Роман Хасаев

Россияне в возрасте от 55 до 79 лет вместо вина и пива выбирают крепкие алкогольные напитки. Их употребляют свыше 70% опрошенных респондентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование.

Наибольшая доля потребляющих алкоголь зафиксирована среди граждан в возрасте 45–49 лет — 64%.

Также алкогольные напитки употребляют в возрасте от 40–44 года и 35–39 лет (по 60%).

Пиво и крепкие алкогольные напитки чаще всего пьют мужчины. Вино более популярно у женщин.



Ранее сообщалось, что в России снизилось число людей с установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза.



Дарья Сайфиева