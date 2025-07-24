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В России снизилось число людей с диагнозом алкоголизм

08:46, 24.07.2025

В 2024 году их количество составило 63,4 тыс. человек

В России снизилось число людей с диагнозом алкоголизм
Фото: Динар Фатыхов

В России снизилось число людей с установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

В 2024 году количество таких людей составило 63,4 тыс. человек. В 2023—2022 годах показатель достигал превышал 67 тыс. человек.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя лицам моложе 21 года.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов от ЛДПР также предложил запретить продажу алкоголя в России по воскресеньям.

Дарья Сайфиева

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