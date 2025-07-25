Блогера Юрия Дудя* проверят по делу о госизмене
Ранее иноагент был заочно арестован и объявлен в международный розыск
Блогера Юрия Дудя* могут проверить на предмет госизмены. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя на два месяца. Юрия Дудя* также объявили в международный розыск.
Ему предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей иностранных агентов и за целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые не предназначены для передачи иностранным источникам и могут угрожать безопасности страны. За это блогеру грозит до 5 лет лишения свободы.
Наказание за госизмену может предусматривать пожизненный срок лишения свободы.
Справка
*внесен Минюстом в реестр иноагентов на территории РФ
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