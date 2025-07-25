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Блогера Юрия Дудя* проверят по делу о госизмене

08:16, 25.07.2025

Ранее иноагент был заочно арестован и объявлен в международный розыск

Блогера Юрия Дудя* проверят по делу о госизмене
Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

Блогера Юрия Дудя* могут проверить на предмет госизмены. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя на два месяца. Юрия Дудя* также объявили в международный розыск.

Ему предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей иностранных агентов и за целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые не предназначены для передачи иностранным источникам и могут угрожать безопасности страны. За это блогеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Наказание за госизмену может предусматривать пожизненный срок лишения свободы.

Дарья Сайфиева
Справка

*внесен Минюстом в реестр иноагентов на территории РФ

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