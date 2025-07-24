Скончался актер Кирилл Датешидзе, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»

В последние месяцы его ученики собирали средства на лечение актера, и половина доходов от спектаклей шла на эти нужды.

В Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался актер и педагог Кирилл Датешидзе, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Об этом сообщили его ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе» на странице в сети «ВКонтакте».

— Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. Он продолжается в каждом из нас, — говорится в сообщении.

Датешидзе родился 22 сентября 1946 года и окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1972 году. Он работал в Ленинградском Театре драмы и комедии, а с 1991 года — в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н.П. Акимова.

В последние месяцы его ученики собирали средства на лечение актера, и половина доходов от спектаклей шла на эти нужды.

Анастасия Фартыгина