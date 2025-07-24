Президент России выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Амурской области

Также МИД Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Китая Си Цзиньпин направили свои соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей в Амурской области.

— Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования всем семьям погибших, — сказал Путин.

Также соболезнования выразили международные партнеры. МИД Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Китая Си Цзиньпин направили свои соболезнования Путину и семьям жертв.

Напомним, что в Амурской области объявлен трехдневный траур, с 25 по 27 июля, после крушения пассажирского самолета Ан-24, в результате которого погибли 48 человек.



Анастасия Фартыгина