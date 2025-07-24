«Сникерсов» не будет — X5 Group приостановила поставки продукции Mars

Запасов Snickers и других товаров хватит до сентября, после чего их заменят аналогами.

Фото: Реальное время

Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» приостановили закупку продукции компании Mars, включая популярные шоколадные батончики Snickers и Twix. Причиной стало несогласие с предложенными поставщиком ценами, которые ретейлер считает завышенными.

По информации, предоставленной источником РБК, отгрузки продукции Mars остановились с 23 июля. В пресс-службе X5, владельцы этих сетей, подтвердили, что решение о приостановке связано с несоответствием условий поставки принципам справедливого ценообразования.

Запасов Snickers и других товаров хватит до сентября, после чего их заменят аналогами. Риска пустых полок нет, остатки продукции Mars закончатся в августе — сентябре и могут быть заменены на товары-аналоги от других производителей, — уточнили в X5.

Реальное время / realnoevremya.ru

Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, выпускает в России такие бренды, как Snickers, Twix, Bounty и Milky Way. В 2024 году Snickers занимал второе место по продажам в категории «прикассовая кондитерка», уступая только Kinder.

В пресс-службе Mars подтвердили приостановку отгрузок, но добавили, что поставки кормов для животных продолжаются. Представитель компании выразил сожаление по поводу решения X5 и отметил, что обе стороны стремятся найти взаимовыгодное решение: «Ведь в конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене».

Напомним, что в мае цены на какао-бобы стали самыми высокими в мире, увеличившись на 11%. На втором и третьем местах по росту цен оказались платина (+9,2%) и уголь (+8,2%).



Анастасия Фартыгина