Команда «ТАИФ-НК» приняла участие в городских соревнованиях по настольному теннису

Соревнования объединили лучших игроков Нижнекамска

Фото: Артем Рябов

В спортивном зале ФОК «Факел» состоялись соревнования по настольному теннису среди предприятий и организаций города Нижнекамска. В первой лиге, куда вошли коллективы численностью свыше 500 человек, участвовали пять команд, во второй — четыре. Состав команд включал двух мужчин и женщину. Каждая игра шла до двух побед, счет в партиях — до 11 очков.

Впервые свою компанию в первой лиге представили сотрудники АО «ТАИФ-НК». Заместитель начальника конструкторского отдела Ольга Иванова — один из самых сильных игроков на своем предприятии. На корпоративных соревнованиях она всегда занимает высшую ступень пьедестала почета.

Артем Рябов

— Уровень игроков здесь очень высок, и шансы на победу, скорее всего, минимальны, однако я постараюсь приложить все усилия. Сегодня у нас есть уникальная возможность встретиться с представителями других предприятий и вспомнить, как нужно двигаться, особенно в летнем сезоне, когда занятия теннисом не так актуальны. Это наш первый опыт участия в таких соревнованиях, мы спонтанно организовали команду. Сейчас на заводах идет капитальный ремонт, многие утратили интерес к спорту. Тем не менее будем стараться. Эти игры возвращают меня в молодость, напоминают прежние времена — тот же «Факел», те же столы и тот же тренер. Мы только стали старше, а эмоции остались такими же положительными, — отметила Ольга.

Еще один представитель команды АО «ТАИФ-НК» — мастер 5-го цеха КГПТО Рафаэль Каримов. Несмотря на загруженность на работе, он всегда старается найти время, чтобы поиграть в настольный теннис с коллегами.

Артем Рябов

— Мое увлечение настольным теннисом началось со школьных лет. Но я не посещал спортивные секции, а развивался самостоятельно. Настольный теннис — это увлекательная игра, позволяющая отвлечься от повседневной трудовой рутины. Мы регулярно тренируемся, особенно осенью и зимой, когда занятия проходят два-три раза в неделю. В настоящее время, учитывая дачные заботы и капитальный ремонт на КГПТО, времени на тренировки совсем не остается. Настольный теннис — энергозатратный вид спорта, в котором я стараюсь выкладываться на 100%. И независимо от итогов получаю огромное удовлетворение и расслабление. Спорт помогает и в работе, развивая ту же выносливость и реакцию, — уверен Рафаэль Каримов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

После длительной борьбы команда АО «ТАИФ-НК» заняла четвертое место, немного уступив представителям других градообразующих предприятий Нижнекамска. Тем не менее, как подчеркнули нефтепереработчики, им есть к чему стремиться, и пообещали взять реванш в следующем году.



Тем более что компания активно создает условия для достижения работниками будущих побед. На предприятии регулярно проходят различные корпоративные мероприятия, включая турниры по настольному теннису, мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам и плаванию. Для бесплатных тренировок выделены специально оборудованные помещения. Кроме того, сотрудники компании часто посещают фитнес-центры, чтобы поддерживать свою физическую форму.

Лилия Егорова