Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Он выразил соболезнования родным и близким покойной
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, которая прошла в траурном зале Центральной клинической больницы.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин прибыл на церемонию, где был выставлен почетный караул. Президент с букетом темных роз подошел к гробу Ирины Подносовой, в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.
После этого Путин выразил соболезнования родным и близким покойной. Президент провел с ними около 15 минут, беседуя и крепко обняв их.
Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Она была назначена на должность председателя Верховного суда в апреле 2024 года, после смерти Вячеслава Лебедева, возглавлявшего суд с 1991 года. Ирина Подносова проработала на этом посту чуть больше года.
Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко.
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