Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ
Ранее стало известно, что глава ВС РФ Ирина Подносова скончалась
Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко. Об этом сообщает ТАСС.
Юрий Иваненко был заместителем председателя Верховного суда РФ и главой судебной коллегии по экономическим спорам.
Ранее сообщалось о том, что глава ВС РФ Ирина Подносова скончалась.
Она занимала этот пост с 17 апреля 2024 года. Конкурс на должность нового председателя Верховного суда объявили 1 марта после смерти бывшего главы суда Вячеслава Лебедева 24 февраля 2024 года.
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