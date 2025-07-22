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Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ

12:04, 22.07.2025

Ранее стало известно, что глава ВС РФ Ирина Подносова скончалась

Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы Верховного суда РФ
Фото: взято у Совфеда РФ

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ стал Юрий Иваненко. Об этом сообщает ТАСС.

Юрий Иваненко был заместителем председателя Верховного суда РФ и главой судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее сообщалось о том, что глава ВС РФ Ирина Подносова скончалась.

Она занимала этот пост с 17 апреля 2024 года. Конкурс на должность нового председателя Верховного суда объявили 1 марта после смерти бывшего главы суда Вячеслава Лебедева 24 февраля 2024 года.

Дарья Сайфиева

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