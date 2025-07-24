Заболеваемость ВИЧ в Татарстане снизилась впервые с 2022 года

В 2024 году выявили 805 новых случаев ВИЧ-инфекции

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2024 году выявили 805 новых случаев ВИЧ-инфекции, узнало «Реальное время» из данных Минздрава России. По сравнению с 2023-м количество заболевших уменьшилось на 122 человека.

Результаты прошлого года — это первое снижение заболеваемости ВИЧ в Татарстане с 2022-го. По итогам 2021 года в республике зарегистрировали 861 новый случай, а годом спустя их количество увеличилось до 896. Сейчас республика находится на историческом минимуме по заболеваемости с 2018 года. Всего за это время ВИЧ заболели 6 700 татарстанцев.

Динамика Татарстана идет вразрез с федеральной. В стране заболеваемость стабильно снижается с 2018 года. На Татарстан в 2024 году пришлось 1,66% случаев заражения ВИЧ-инфекцией в стране.

Артем Гафаров