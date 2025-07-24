Число ВИЧ-инфицированных в России в 2024 году составило 48 418 человек

С 2018 года заболеваемость снизилась вдвое

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в России зафиксировано 48 418 случаев первичной постановки диагноза ВИЧ-инфекции, узнало «Реальное время» из данных Минздрава РФ. По сравнению с 2023 годом количество новых случаев снизилось на 6 509 — с 54 927.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России стабильно снижается. Так, в 2018 году зафиксировано 85 995 новых случаев заражения. За семь лет их количество сократилось практически вдвое.

Как следует из данных ведомства, с 2018 года диагноз ВИЧ-инфекции впервые установили у 444 651 человека.

Артем Гафаров