Рустам Минниханов подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах раиса Татарстана
Всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата
Рустам Минниханов подал в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации кандидатом на выборах раиса республики, которые пройдут 14 сентября.
Напомним, всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:
- Руслан Юсупов (ЛДПР);
- Рустам Минниханов («Единая Россия»);
- Хафиз Миргалимов (КПРФ);
- Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
— Мы вошли в следующий этап избирательной кампании — регистрацию кандидатов. У всех выдвинувшихся участников кампании равные условия: они сдают необходимые документы, проходят проверку, собирают подписи в рамках процедуры муниципального фильтра. По каждому из них будет принято решение в установленные законом сроки, — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. До этого момента все выдвинувшиеся кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, обязаны представить в ЦИК полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
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