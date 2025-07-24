Рустам Минниханов подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах раиса Татарстана

Всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата

Рустам Минниханов подал в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации кандидатом на выборах раиса республики, которые пройдут 14 сентября.

Напомним, всего на пост раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:

Руслан Юсупов (ЛДПР);

Рустам Минниханов («Единая Россия»);

Хафиз Миргалимов (КПРФ);

Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

— Мы вошли в следующий этап избирательной кампании — регистрацию кандидатов. У всех выдвинувшихся участников кампании равные условия: они сдают необходимые документы, проходят проверку, собирают подписи в рамках процедуры муниципального фильтра. По каждому из них будет принято решение в установленные законом сроки, — подчеркнул глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. До этого момента все выдвинувшиеся кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, обязаны представить в ЦИК полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

Денис Петров