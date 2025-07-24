В Татарстане за сутки пожарные девять раз реагировали на пожары

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 17 раз

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Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 23 июля, девять раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, пожарные также 17 раз выезжали по ложным вызовам: девять раз — на взаимодействие с другими службами и пять раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах зафиксировали одно происшествие.

Дарья Сайфиева