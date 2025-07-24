В Татарстане за сутки пожарные девять раз реагировали на пожары
Специалисты также выезжали по ложным вызовам 17 раз
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 23 июля, девять раз выезжали на тушение пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, пожарные также 17 раз выезжали по ложным вызовам: девять раз — на взаимодействие с другими службами и пять раз — для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах зафиксировали одно происшествие.
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