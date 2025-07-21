Из Казани в Геленджик с 6 августа запустят прямые рейсы

Минимальная стоимость перелета в одну сторону — 17 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске рейсов в Геленджик из Казани с 6 августа. Информация появилась на сайте перевозчика.

Из столицы Татарстана полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам. Минимальная стоимость билета одну сторону без багажа — 17 тыс. руб.

Также с 8 августа будут выполняться рейсы из Екатеринбурга. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа начинается от 16,3 тыс. рублей.

9 июля Минтранс сообщил о подготовке к возобновлению работы аэропорта Геленджика.

Дарья Сайфиева