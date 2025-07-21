Из Казани в Геленджик с 6 августа запустят прямые рейсы
Минимальная стоимость перелета в одну сторону — 17 тыс. рублей
Авиакомпания Red Wings объявила о запуске рейсов в Геленджик из Казани с 6 августа. Информация появилась на сайте перевозчика.
Из столицы Татарстана полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам. Минимальная стоимость билета одну сторону без багажа — 17 тыс. руб.
Также с 8 августа будут выполняться рейсы из Екатеринбурга. Они будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа начинается от 16,3 тыс. рублей.
9 июля Минтранс сообщил о подготовке к возобновлению работы аэропорта Геленджика.
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