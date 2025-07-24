Экс-глава Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки
В Москве и Тамбове по нескольким его адресам проводятся обыски
Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве и Тамбове по нескольким адресам жительства задержанного проводятся обыски. С самим Максимом Егоровым проводятся следственные действия.
Максим Егоров был избран губернатором в сентябре 2022 года. 4 ноября 2024 года он объявил жителям Тамбовской области о своей отставке.
Ранее сообщалось, что на рабочем месте и в доме заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко проводятся обыски.
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