Экс-глава Тамбовской области Максим Егоров задержан по подозрению в получении взятки

В Москве и Тамбове по нескольким его адресам проводятся обыски

Фото: Динар Фатыхов

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве и Тамбове по нескольким адресам жительства задержанного проводятся обыски. С самим Максимом Егоровым проводятся следственные действия.

Максим Егоров был избран губернатором в сентябре 2022 года. 4 ноября 2024 года он объявил жителям Тамбовской области о своей отставке.

Ранее сообщалось, что на рабочем месте и в доме заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко проводятся обыски.



Дарья Сайфиева