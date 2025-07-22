У заместителя губернатора Брянской области проводят обыски

Сотрудники госорганов обыскивают его рабочее место и дом

На рабочем месте и в доме заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски по делу об оборонительных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства отметил, что процессуального статуса у уголовного дела пока нет.

Николай Симоненко курирует работу департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции Брянской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД по Татарстану задержали главу организации, которая под видом осуществления легальной деятельности похищала у российских банков средства.

Дарья Сайфиева