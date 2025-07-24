«Зенит» заявит Вендела для матчей РПЛ, в следующем туре — игра с «Рубином»

Бразилец пока отсутствует в заявке команды на сезон

Полузащитник Маркус Вендел будет включен в заявку «Зенита» на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России в ближайшее время. Об этом сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Вендел пока отсутствует в заявке «Зенита» на сезон. Бразилец пропустил летние сборы команды и не сыграл в 1-м туре РПЛ с «Ростовом» (2:1). Ожидалось, что летом Вендел будет продан в Бразилию, но трансфер сорвался.

— Вендел — игрок «Зенита» и заявляется в соответствии с установленным заявочным порядком, — сказал Медведев «Советскому спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Зенит» проведет 27 июля в Казани с «Рубином», начало игры — в 20.00 по московскому времени.



Сейчас в заявке петербургской команды отсутствуют вратарь Богдан Москвичев, защитник Роберт Ренан, а также полузащитники Ильзат Ахметов, Сергей Волков и Вендел. Большинство из них покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Вендел провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 13 результативных передач.

Зульфат Шафигуллин