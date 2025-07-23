В Зеленодольском районе обрушилось асфальтовое покрытие на складе маркетплейса

Товар на складе не пострадал

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани в результате сильного дождя обрушилось асфальтовое покрытие на территории складского комплекса Wildberries в Зеленодольском районе. Никто не пострадал, но несколько автомобилей сотрудников получили повреждения. Товар на складе остался целым. Об этом сообщили «Реальному времени» представители маркетплейса.

Аварийные службы уже работают на месте, чтобы устранить последствия и предотвратить дальнейшие разрушения. Из-за этого въезд на склад временно ограничен.

Компания сообщила, что поставки будут приниматься с задержкой до полного восстановления работы склада, которое планируется завершить 25 июля.

— Штрафы за недовоз, отмену поставок и отгрузку вне запланированных дат отменены, — отметили в компании, принося извинения партнерам за неудобства.

При этом ситуация не повлияет на сроки доставки товаров покупателям. Wildberries делает все возможное для обеспечения стабильности и своевременности доставки.

Также сегодня в Зеленодольском районе Татарстана, на дороге между Раифским монастырем и поселком Садовым, из-за плохих погодных условий упали четыре дерева с территории Волжско-Камского заповедника.



Анастасия Фартыгина