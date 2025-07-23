В Зеленодольском районе обрушилось асфальтовое покрытие на складе маркетплейса
Товар на складе не пострадал
Сегодня в Казани в результате сильного дождя обрушилось асфальтовое покрытие на территории складского комплекса Wildberries в Зеленодольском районе. Никто не пострадал, но несколько автомобилей сотрудников получили повреждения. Товар на складе остался целым. Об этом сообщили «Реальному времени» представители маркетплейса.
- Аварийные службы уже работают на месте, чтобы устранить последствия и предотвратить дальнейшие разрушения. Из-за этого въезд на склад временно ограничен.
Компания сообщила, что поставки будут приниматься с задержкой до полного восстановления работы склада, которое планируется завершить 25 июля.
— Штрафы за недовоз, отмену поставок и отгрузку вне запланированных дат отменены, — отметили в компании, принося извинения партнерам за неудобства.
При этом ситуация не повлияет на сроки доставки товаров покупателям. Wildberries делает все возможное для обеспечения стабильности и своевременности доставки.
Также сегодня в Зеленодольском районе Татарстана, на дороге между Раифским монастырем и поселком Садовым, из-за плохих погодных условий упали четыре дерева с территории Волжско-Камского заповедника.
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