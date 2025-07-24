В селе около Казани ввели карантин по бешенству животных

Карантинный режим установлен на два месяца

Фото: Максим Платонов

В Дубъязском сельском поселении Высокогорского района рядом с Казанью ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.



Теперь в 2,5 км от границ очага заражения в сельском поселении нельзя лечить больных восприимчивых к инфекции животных. Кроме того, посещать эту территорию посторонним запрещается. Там также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

Карантин вводится на два месяца и будет снят после уничтожения последнего животного с признаками заражения.



Сельское поселение Высокогорского района расположено в 44 км от столицы Татарстана.

Ранее карантин ввели в селе Большефроловское в Буинском районе.

15 мая в Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовке Елабужского района. Позже карантин также был введен в Теньковском сельском поселении.

Дарья Сайфиева