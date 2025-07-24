В селе около Казани ввели карантин по бешенству животных
Карантинный режим установлен на два месяца
В Дубъязском сельском поселении Высокогорского района рядом с Казанью ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Теперь в 2,5 км от границ очага заражения в сельском поселении нельзя лечить больных восприимчивых к инфекции животных. Кроме того, посещать эту территорию посторонним запрещается. Там также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.
Карантин вводится на два месяца и будет снят после уничтожения последнего животного с признаками заражения.
Сельское поселение Высокогорского района расположено в 44 км от столицы Татарстана.
Ранее карантин ввели в селе Большефроловское в Буинском районе.
15 мая в Татарстане ввели карантинные меры сроком на 60 дней в деревне Олуяз Высокогорского района и в деревне Колосовке Елабужского района. Позже карантин также был введен в Теньковском сельском поселении.
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