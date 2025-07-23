Татарстан вошел в тройку лидеров по популярности сапсерфинга среди россиян

В июле 2025 года спрос на аренду сапов в России вырос на 83% по сравнению с прошлым годом

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в топ-3 регионов России, где активно практикуют сапсерфинг. Аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Услуг» выяснили, что провести выходные с прогулкой на сапах в Татарстане обойдется в 6 800 рублей за сутки при аренде квартиры и 11 900 рублей за загородный дом.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 86% россиян предпочитают отдых на свежем воздухе, выбирая природные и заповедные места. Сапсерфинг позволяет насладиться красотой природы с воды и провести время активно.

Реальное время / realnoevremya.ru

В июле 2025 года спрос на аренду сапов в России вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего арендуют доски в Москве и Подмосковье (14% от общего спроса), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9%), а также в Татарстане (8%). Наибольший рост интереса к сапам наблюдается в Ростовской области, Бурятии и Карелии.

Цена аренды сапов летом 2025 года варьируется: самые низкие ставки в Пермском крае (от 600 рублей), а самые высокие в Хакасии (от 1 300 рублей).

Анастасия Фартыгина