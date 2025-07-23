Минниханов наградил Савельева орденом Дружбы за вклад в развитие Татарстана

В Казани состоялась встреча вице-премьера России Виталия Савельева с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

В Казани состоялась встреча вице-премьера России Виталия Савельева с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Основное внимание на встрече было уделено социально-экономическому развитию региона и улучшению транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства России.

Рустам Минниханов наградил Савельева орденом Дружбы за его вклад в развитие Татарстана.

— Прежде всего выражаю благодарность президенту России и федеральному правительству за системную поддержку наших инициатив, — заявил Минниханов, подчеркнув уникальный туристический и логистический потенциал региона.

Савельев, в свою очередь, отметил положительные изменения в экономике Татарстана в 2024 году. Он сообщил, что общий объем пассажирских перевозок в аэропортах республики составил более 6 млн человек, из которых 5,3 млн обслужил Международный аэропорт Казань. Железнодорожным транспортом было перевезено 8,7 млн пассажиров.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Также в рамках программы развития беспилотного транспорта в регионе используются 18 беспилотных КАМАЗов на трассах М-11 и ЦКАД. В Иннополисе действует экспериментальный режим для беспилотных такси «Яндекса».

— Республика Татарстан традиционно выступает одним из лидеров в области развития транспортной инфраструктуры в стране, — заявил Савельев. Он добавил, что наблюдается рост во всех направлениях перевозок, включая авиаперевозки и железнодорожные перевозки.

Напомним, что Виталий Савельев и Рустам Минниханов провели совещание, посвященное развитию аэропортовой инфраструктуры региона. На встрече был заслушан доклад о планах расширения авиационного сообщения в Татарстане.



Анастасия Фартыгина