В Казани 79-летняя автоледи сбила подростка на электровелосипеде

Она наехала на 17-летнего курьера, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора

Сегодня в Казани, на улице Вишневского, произошел инцидент с участием 79-летней женщины за рулем автомобиля Nissan X-Trail. Она наехала на 17-летнего курьера на электровелосипеде, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщают в пресс-службе ГАИ города.

По словам очевидцев, подросток получил телесные повреждения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Водитель, имеющая 29-летний стаж вождения, не пострадала.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2025 года в Казани зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних.



Анастасия Фартыгина