В Казани за полгода в ДТП с детьми погиб один ребенок
За первые шесть месяцев 2025 года в Казани зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГАИ Казани, 15 детей-пассажиров получили травмы различной степени тяжести и один ребенок погиб.
С целью снижения детского травматизма на дорогах с 14 по 24 июля проводится профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!».
Уже за первые три дня операции более 30 водителей были привлечены к административной ответственности за перевозку несовершеннолетних детей без использования специальных детских удерживающих устройств.
ГАИ Казани напомнил водителям о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей в автомобилях, используя детские кресла и ремни безопасности, соответствующие возрасту и весу ребенка.
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