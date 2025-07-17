В Казани за полгода в ДТП с детьми погиб один ребенок

Фото: Динар Фатыхов

За первые шесть месяцев 2025 года в Казани зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ГАИ Казани, 15 детей-пассажиров получили травмы различной степени тяжести и один ребенок погиб.

С целью снижения детского травматизма на дорогах с 14 по 24 июля проводится профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир!».

Уже за первые три дня операции более 30 водителей были привлечены к административной ответственности за перевозку несовершеннолетних детей без использования специальных детских удерживающих устройств.

Реальное время / realnoevremya.ru

ГАИ Казани напомнил водителям о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей в автомобилях, используя детские кресла и ремни безопасности, соответствующие возрасту и весу ребенка.

Рената Валеева