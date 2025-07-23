В Зеленодольском районе Татарстана из-за падения деревьев пострадали два автомобиля

Два дерева повредили автомобили, которые ехали в сторону Садового. В одном автомобиле находился мужчина, а в другом — женщина с двумя детьми

Фото: Реальное время

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана, на дороге между Раифским монастырем и поселком Садовым, из-за плохих погодных условий упали четыре дерева с территории Волжско-Камского заповедника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Два дерева повредили автомобили, которые ехали в сторону Садового. В одном автомобиле находился мужчина, а в другом — женщина с двумя детьми. Никто не пострадал, и медицинская помощь не потребовалась.

Дорогу быстро очистили сотрудники Раифского сельского поселения и местные жители, а также работники заповедника. Все участники происшествия смогли вернуться домой.

Анастасия Фартыгина