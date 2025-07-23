В России принудительные работы стали самостоятельным видом наказания

Осужденные будут отбывать наказание в исправительных центрах, где они будут работать и получать зарплату

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В России принудительные работы больше не являются альтернативой тюремному заключению. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит этот вид наказания как самостоятельный, пишет ТАСС.

Теперь принудительные работы будут назначаться отдельно, а не как смягчение основного наказания, которым остается лишение свободы. Новый закон вступит в силу через шесть месяцев.

Также изменился список граждан, которые не могут быть приговорены к принудительным работам. Теперь к ним добавились одинокие отцы детей до трех лет.

Принудительные работы могут назначаться за легкие, средние и тяжкие преступления, но только если правонарушение совершено впервые. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных центрах, где они будут работать и получать зарплату.

При этом от 5% до 20% их дохода будет направляться в бюджет. Осужденные смогут покидать исправительный центр на выходные и праздники при условии хорошего поведения.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушения российского законодательства.



Анастасия Фартыгина