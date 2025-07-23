Дождливая погода в Татарстане продлится до конца дня
УГМС Татарстана выпустило штормовое предупреждение
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Татарстана выпустило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики.
В ближайший час с сохранением до конца дня и вечером 23 июля местами по Татарстану прогнозируются грозы, сильные ливни и град. Ожидается также кратковременное усиление ветра до 15—20 м/с, локально — до 23 м/с.
Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать нахождения вблизи слабо укрепленных конструкций и деревьев, а также не оставлять автомобили под ними. Во время грозы рекомендуется не пользоваться электроприборами и не выходить из дома без необходимости.
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