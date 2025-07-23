Компания из Бурятии оставила психбольных из Татарстана без носков — УФАС возбудил дело
Организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков
УФАС Татарстана внес ООО «ЦЕНТРТЕКСТИЛЬ» из Бурятии в реестр недобросовестных поставщиков после того, как компания не выполнила контракт по поставке чулочно-носочных изделий в дом-интернат Казани для людей с психическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Компания не выходила на связь с заказчиком, что стало поводом для расторжения контракта в одностороннем порядке.
УФАС Татарстана считает, что такое поведение компании недопустимо, учитывая социальную значимость контракта. Вынесенное решение направлено на защиту интересов госзаказчиков и поддержание добросовестной конкуренции.
Ранее сообщалось, что татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело против компании из Набережных Челнов, которая выпустила корм под названием Little Shark.
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