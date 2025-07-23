Компания из Бурятии оставила психбольных из Татарстана без носков — УФАС возбудил дело

Организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Роман Хасаев

УФАС Татарстана внес ООО «ЦЕНТРТЕКСТИЛЬ» из Бурятии в реестр недобросовестных поставщиков после того, как компания не выполнила контракт по поставке чулочно-носочных изделий в дом-интернат Казани для людей с психическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Компания не выходила на связь с заказчиком, что стало поводом для расторжения контракта в одностороннем порядке.

УФАС Татарстана считает, что такое поведение компании недопустимо, учитывая социальную значимость контракта. Вынесенное решение направлено на защиту интересов госзаказчиков и поддержание добросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело против компании из Набережных Челнов, которая выпустила корм под названием Little Shark.



Дарья Сайфиева