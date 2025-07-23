В телецентре Казани пройдут плановые отключения телерадиовещания
Плановая профилактика будет проводиться 23 и 24 июля
В казанском телецентре пройдет плановая профилактика. В связи с этим некоторые радиостанции и телеканалы временно будут отключены. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».
Будет проводится проверка состояния антенн, фидерных трактов и осветительной техники башни. Также впервые установят отечественный передатчик «Алмаз-Антей».
В связи с этим 23 и 24 июля с 8.00 до 17.00 прекращается вещание следующих телеканалов и радиостанций:
- телеканалы РТРС-1 и РТРС-2;
- радиостанции: «Радио России», «Радио Татарстана», «Маяк», «Вести-FM», «Серебряный дождь», «Гордость», «Наше Радио».
Восстановление произойдет досрочно или сразу же после окончания плановых работ.
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